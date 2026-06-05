Глава Роспатента рассказал о защите брендов «Гжель» и «Вологодское кружево» за рубежом

«Мы боролись за то, чтобы как можно больше стран бренд “Гжель” охраняли, сказали: никто больше в нашей стране, будь то Швейцария, Черногория или какая-либо другая страна, — там порядка 30 стран зарегистрировали, — не может называть продукцию словом, “Гжель”», — сообщил Юрий Зубов в беседе с интервьюером Ксенией Бородиной.
Отвечая на вопрос о других подобных брендах, глава Роспатента отметил: «Сейчас вот, “Вологодское кружево” тоже набирает обороты, и уже девять стран зарегистрировали таким же образом, признали охраноспособность этого бренда».
По словам Юрия Зубова, защита таких наименований важна с двух точек зрения. «Это наше с вами национальное достояние, это даже не столько уже национальное достояние конкретного региона страны, а это уже, в общем-то, общероссийская ценность, гордость, и нам важно продвигать ее, чтобы ее уважали в этих странах и не нарушали эти права, не копировали безнаказанно», — подчеркнул он.
Руководитель Роспатента также предупредил об уязвимости компаний, которые выходят на зарубежные рынки без охраны интеллектуальной собственности. «Если там нет охраны, ни патент не зарегистрирован, ни товарный знак не зарегистрирован, они ужасно уязвимы. Выходя на рынок, получая огромный рынок для сбыта, становясь успешными, они становятся уязвимыми для того, чтобы их копировали. И тем, кто копирует, ничего за это не будет — придется очень долго доказывать», — объяснил Юрий Зубов.
На вопрос о том, пытались ли за рубежом «забрать» российские названия, глава Роспатента ответил: «Везде есть такая практика, и не только с российскими брендами, и с другими брендами тоже, теми же самыми американскими и европейскими. Это проблема копирования».