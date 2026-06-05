Глава Роспатента рассказал о защите брендов «Гжель» и «Вологодское кружево» за рубежом

Руководитель Роспатента также предупредил об уязвимости компаний, которые выходят на зарубежные рынки без охраны интеллектуальной собственности. «Если там нет охраны, ни патент не зарегистрирован, ни товарный знак не зарегистрирован, они ужасно уязвимы. Выходя на рынок, получая огромный рынок для сбыта, становясь успешными, они становятся уязвимыми для того, чтобы их копировали. И тем, кто копирует, ничего за это не будет — придется очень долго доказывать», — объяснил Юрий Зубов.