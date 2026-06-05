Sohu: атомный гигант «Адмирал Нахимов» готовится к возвращению в строй

В статье говорится, что 31 мая появились фотографии, как «Адмирал Нахимов» — третий атомный крейсер класса «Киров» ВМФ РФ — после модернизации и ремонта вышел из дока Севмаша для начала заключительного этапа ходовых испытаний. Эти кадры подогрели интерес военных экспертов к процессу модернизации российского гиганта времен холодной войны.
На крейсере, по данным издания, были полностью обновлены системы ближнего боя и модернизированы возможности противолодочной борьбы.
Морские испытания, как ожидается, продлятся до конца первого полугодия 2026 года. После этого «Адмирал Нахимов» будет официально принят на вооружение: он восстановит свое стратегически важное место в составе надводных сил ВМФ РФ и станет символом ударной и сдерживающей силы российского флота, заключает автор.