Sohu: атомный гигант «Адмирал Нахимов» готовится к возвращению в строй

Морские испытания, как ожидается, продлятся до конца первого полугодия 2026 года. После этого «Адмирал Нахимов» будет официально принят на вооружение: он восстановит свое стратегически важное место в составе надводных сил ВМФ РФ и станет символом ударной и сдерживающей силы российского флота, заключает автор.