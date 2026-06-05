Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sohu: атомный гигант «Адмирал Нахимов» готовится к возвращению в строй

Российский атомный гигант с водоизмещением в 26 тыс. тонн и 272 вертикальными пусковыми установками вновь пробуждается, пишет китайский портал Sohu.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что 31 мая появились фотографии, как «Адмирал Нахимов» — третий атомный крейсер класса «Киров» ВМФ РФ — после модернизации и ремонта вышел из дока Севмаша для начала заключительного этапа ходовых испытаний. Эти кадры подогрели интерес военных экспертов к процессу модернизации российского гиганта времен холодной войны.

Sohu подчеркивает, что «Адмирал Нахимов» прошел «полную цифровизацию и модернизацию» своей огневой мощи, что наверняка привело к качественному скачку в его боевых возможностях.

На крейсере, по данным издания, были полностью обновлены системы ближнего боя и модернизированы возможности противолодочной борьбы.

Согласно Sohu, ремонт и непрерывные ходовые испытания не только демонстрируют способность России поддерживать и модернизировать крупные атомные надводные боевые корабли, несмотря на жесткую технологическую блокаду, но и подчеркивают устойчивость ее системы судостроения.

Морские испытания, как ожидается, продлятся до конца первого полугодия 2026 года. После этого «Адмирал Нахимов» будет официально принят на вооружение: он восстановит свое стратегически важное место в составе надводных сил ВМФ РФ и станет символом ударной и сдерживающей силы российского флота, заключает автор.