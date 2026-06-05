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«Провансаль» уже не тот: новосибирцам рассказали, как выбрать настоящий майонез

Однородная консистенция, стеклянная тара и минимум консервантов: как отличить настоящий майонез от суррогата.

Источник: НДН.ИНФО

Специалисты Новосибирского подразделения ФГБУ «ЦОК АПК» дали советы, как не ошибиться при выборе майонеза в магазине.

Тара. Лучше брать майонез в стеклянной банке: так видно продукт. Хороший майонез имеет однородную консистенцию сливочного цвета без расслоения, пузырьков и комочков. Крупинки говорят о нарушении хранения, а выделение масла — о дефекте из-за перепадов температур.

Маркировка. На упаковке должен быть указан ГОСТ. Продукт должен называться именно «Майонез», а не «Майонезный соус». В составе только натуральные ингредиенты.

Срок годности. У натурального майонеза без консервантов — 30−45 дней при температуре до +10°C. Если указано 90−120 дней — внутри есть консерванты.

Условия хранения. В магазине майонез должен стоять в прохладном месте при температуре от 0 до 18 . После вскрытия храните в холодильнике не дольше недели.

Не берите «лёгкий» майонез. Уменьшение доли жиров компенсируется повышенным содержанием соли и сахара. Пользы от этого ноль.

Краткая история майонеза

Первый майонез появился 28 мая 1756 года во французском городе Маон. В СССР он стал массовым продуктом в 1930-е годы, когда нарком Микоян закупил линии для производства дешёвого и калорийного соуса. Первый советский «Провансаль» выпустили в 1936 году.

Интересные факты

  • Майонез побывал в космосе — NASA разрабатывало рецепт для астронавтов.

  • В Японии его добавляют в мороженое.

  • Чилийцы съедают более 5 кг майонеза на человека в год — они мировые чемпионы по потреблению.

Вера Ветрова