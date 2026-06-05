«Провансаль» уже не тот: новосибирцам рассказали, как выбрать настоящий майонез

Первый майонез появился 28 мая 1756 года во французском городе Маон. В СССР он стал массовым продуктом в 1930-е годы, когда нарком Микоян закупил линии для производства дешёвого и калорийного соуса. Первый советский «Провансаль» выпустили в 1936 году.