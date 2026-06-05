Важные соглашения подписаны на экономическом форуме

В Мариуполе ГК «Точно» планирует возвести жилой квартал на участке 86 гектаров. Проект предусматривает строительство образовательных организаций, поликлиники, офисных и гостиничных зданий, благоустройство территории. ООО «Бизнес — Недвижимость» внедрит в Республике передовые технологии деревянного домостроения: инновационные CLT-панели для быстрого возведения жилья и социальных объектов. Приоритетные площадки для реализации пилотных проектов рассматриваются в Донецке и других населенных пунктах ДНР. Девелопер Dominanta построит пять больших складских логистических комплексов на территории Республики.