Нижегородская область заняла второе место в Национальном рейтинге инвестклимата

«Национальный инвестрейтинг в 2026 году сформирован по 88 рейтинговым показателям, охвачено более полумиллиона предпринимателей во всех российских субъектах, динамика роста индекса замедлилась впервые с 2022 года. 49 регионов в этом году улучшили свои интегральные оценки по сравнению с предыдущим периодом. И 67% показателей из 88 демонстрируют положительную динамику. В числе регионов с наибольшей динамикой роста — Алтайский край, Волгоградская и Омская области, ХМАО-Югра, Санкт-Петербург, Московская область, республика Татарстан, Краснодарский и Приморский края», — отметила глава АСИ Светлана Чупшева.