Нижегородская область заняла второе место в Национальном рейтинге инвестклимата

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России представили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ; 18+). Об этом сообщается на официальном сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Первую строчку рейтинга поделили между собой Москва и республика Татарстан. Вторая позиция осталась за Нижегородской и Московской областями. На третьем месте расположились Сахалинская область, Санкт-Петербург и республика Башкортостан.
«Национальный инвестрейтинг в 2026 году сформирован по 88 рейтинговым показателям, охвачено более полумиллиона предпринимателей во всех российских субъектах, динамика роста индекса замедлилась впервые с 2022 года. 49 регионов в этом году улучшили свои интегральные оценки по сравнению с предыдущим периодом. И 67% показателей из 88 демонстрируют положительную динамику. В числе регионов с наибольшей динамикой роста — Алтайский край, Волгоградская и Омская области, ХМАО-Югра, Санкт-Петербург, Московская область, республика Татарстан, Краснодарский и Приморский края», — отметила глава АСИ Светлана Чупшева.
В 2026 году регионы оценивались по 127 показателям. Исследование охватывает ключевые этапы инвестиционного пути бизнеса — от получения земельных участков и подключения к инженерной инфраструктуре до мер поддержки предпринимателей, кадрового обеспечения, экспортной деятельности и развития конкуренции.
Рейтинг формируется на основе масштабного социологического опроса бизнеса, экспертных оценок и статистических данных. За годы своего существования рейтинг стал универсальным инструментом комплексного анализа факторов, влияющих на деловую среду в регионах.
Напомним, что Нижегородская область поднялась на седьмое место в стране в Национальном рейтинге качества жизни АСИ за 2025 год.