Шапша: автомобили Tenet впервые в России будут собирать антропоморфные роботы

Всегда говорят: «Это выгонит кого-то». Нет, никого это не выгонит на улицу. У нас сегодня в автомобильной отрасли работает 8 тысяч человек. Но отрасль развивается, запускаются новые смены, растут мощности. Нужны люди, но их столько нет. Поэтому надо большое внимание уделять автоматизации. Мы обсуждаем это в рамках комиссии Госсовета. Это один из важных выводов: сколько нужно рабочих и инженеров, как это раскладывается во времени, сколько новых рабочих мест откроется, сколько людей заменят тех, кто уйдет на пенсию. Искусственный интеллект и роботизация наступают, и прогнозы могут значительно поменяться с внедрением этих технологий. Важно это учитывать при организации работы.