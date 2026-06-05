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ПМЭФ-2026: «Норникель» и Ростехнадзор подписали соглашение о сотрудничестве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между компанией «Норникель» и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между компанией «Норникель» и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Документ подписали первый вице-президент — руководитель блока по взаимодействию с органами власти, член правления компании «Норникель» Николай Уткин и руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий.

Данное соглашение стало продолжением многолетнего сотрудничества компании и регулятора.

Как отметил Николай Уткин, соглашение является традиционным для компании «Норникель», его содержание меняется в зависимости от новых вызовов, в том числе инновационных, связанных с ИИ.

Говоря о сегодняшнем подписании соглашения, он подчеркнул: «Это соглашение — шаг вперед в применении инновационных технологий, которые сегодня уже внедрены в нашу повседневную работу на опасных производственных объектах в Норильске. В частности, речь идет о развитии таких систем, как применение дронов, сканирование, электронная маркшейдерия. Это и искусственный интеллект, который внедрен на наших платформах. Если говорить предметно, у нас около 80% процессов на производстве уже в той или иной степени работает с применением искусственного интеллекта. Прежде всего эти инструменты применяются в шахтах, на обогатительном и металлургическом производствах. И главное направление здесь — это безопасность. Там, где человеку небезопасно или где он вообще не может присутствовать, например в выработках, применяются дроны и другие технологии».