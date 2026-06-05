ПМЭФ-2026: «Норникель» и Ростехнадзор подписали соглашение о сотрудничестве

Говоря о сегодняшнем подписании соглашения, он подчеркнул: «Это соглашение — шаг вперед в применении инновационных технологий, которые сегодня уже внедрены в нашу повседневную работу на опасных производственных объектах в Норильске. В частности, речь идет о развитии таких систем, как применение дронов, сканирование, электронная маркшейдерия. Это и искусственный интеллект, который внедрен на наших платформах. Если говорить предметно, у нас около 80% процессов на производстве уже в той или иной степени работает с применением искусственного интеллекта. Прежде всего эти инструменты применяются в шахтах, на обогатительном и металлургическом производствах. И главное направление здесь — это безопасность. Там, где человеку небезопасно или где он вообще не может присутствовать, например в выработках, применяются дроны и другие технологии».