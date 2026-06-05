Нижегородская область и МГИМО подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Нижегородской области и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России заключили соглашение о взаимодействии. Подписи под документом на площадке Петербургского международного экономического форума поставили губернатор Глеб Никитин и ректор вуза Анатолий Торкунов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Партнерство направлено на развитие кадрового потенциала региона, поддержку научных исследований, молодежной политики и профориентации. В рамках соглашения планируется запустить систему подготовки и переподготовки специалистов для органов власти, промышленности, сельского хозяйства и экологии. Кроме того, эксперты МГИМО окажут поддержку при разработке стратегических документов и выстраивании внешнеэкономической деятельности области.
Как отметил заместитель председателя нижегородского правительства Дмитрий Старостин, данное соглашение позволит системно привлекать в регион перспективные молодые таланты.
Ранее сообщалось, что научно-технологический центр создадут в Дзержинске за счет инвестора.