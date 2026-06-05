Нижегородская область и МГИМО подписали соглашение о сотрудничестве

Партнерство направлено на развитие кадрового потенциала региона, поддержку научных исследований, молодежной политики и профориентации. В рамках соглашения планируется запустить систему подготовки и переподготовки специалистов для органов власти, промышленности, сельского хозяйства и экологии. Кроме того, эксперты МГИМО окажут поддержку при разработке стратегических документов и выстраивании внешнеэкономической деятельности области.