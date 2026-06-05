На ПМЭФ рассказали, когда банки могут заработать рекордную прибыль

Он также напомнил, что сам ВТБ планирует заработать больше 600 млрд рублей чистой прибыли по итогам 2026-го. Это не окончательная цифра: цель могут повысить по результатам первого полугодия. Ускорить движение к триллиону, по мнению Пьянова, поможет сотрудничество с RWB (структура Wildberries) и вхождение в капитал «Вайлдберрис банка». Доходность этих вложений будет выше, чем банк получал от собственного бизнеса до сделки.