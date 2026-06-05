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На ПМЭФ рассказали, когда банки могут заработать рекордную прибыль

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов дал прогноз на ПМЭФ-2026 по прибыли российских банков.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов дал прогноз на ПМЭФ-2026 по прибыли российских банков. По его мнению, они смогут заработать рекордную прибыль уже в 2027—2028 годах. Предыдущий максимум был в 2024 году — тогда сектор получил 3,8 трлн рублей чистой прибыли.

По словам Пьянова, в 2026 году общая прибыль банков составит 3,6−3,9 трлн рублей, в 2027-м — до 4,1 трлн. Дальше показатель будет только расти.

— Рекорд 2024 года может быть побит уже в 2027—2028 годах, — сказал топ-менеджер.

Он также напомнил, что сам ВТБ планирует заработать больше 600 млрд рублей чистой прибыли по итогам 2026-го. Это не окончательная цифра: цель могут повысить по результатам первого полугодия. Ускорить движение к триллиону, по мнению Пьянова, поможет сотрудничество с RWB (структура Wildberries) и вхождение в капитал «Вайлдберрис банка». Доходность этих вложений будет выше, чем банк получал от собственного бизнеса до сделки.

Фото: пресс-служба банка.

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