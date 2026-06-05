ВТБ и «Росатом» вместе займутся проектами для технологической независимости России

«Наше сотрудничество с “Росатомом” помогает усилить технологическую независимость и лидерство России в мировой энергетике. ВТБ последовательно инвестирует в развитие высокотехнологичных отраслей российской экономики. Мы рады, что в таких ответственных проектах нам доверяют как надежному партнеру, который стабильно обеспечивает необходимое финансирование, экспертизу и современное банковское обслуживание», — отметил Андрей Костин.