Жильцы одного из домов Нижнего Новгорода опасаются обрушения здания

Как сообщает Pravda.nn, дом был введен в эксплуатацию в 2006 году, то есть к моменту появления трещин ему не было и 15 лет. Жители жаловались строителям, но те отвечали, что проблема в некачественных материалах дома, а не в их работе. Возведением виадука занималась тверская компания, представители которой категорически отрицали связь с повреждением здания.