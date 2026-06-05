Жильцы одного из домов Нижнего Новгорода опасаются обрушения здания

В Нижнем Новгороде жители дома № 7/1 на улице Циолковского опасаются обрушения здания. Трещины на фасаде начали появляться еще в 2021 году, когда неподалеку строили виадук. Жильцы уверены, что причиной стала вибрация от забивания свай. Во время строительства в квартирах тряслись стены и посуда, позже из стен стали вываливаться кирпичи, а трещины достигли таких размеров, что в них можно было просунуть руку.
Как сообщает Pravda.nn, дом был введен в эксплуатацию в 2006 году, то есть к моменту появления трещин ему не было и 15 лет. Жители жаловались строителям, но те отвечали, что проблема в некачественных материалах дома, а не в их работе. Возведением виадука занималась тверская компания, представители которой категорически отрицали связь с повреждением здания.
Осенью 2021 года около дома ввели режим повышенной готовности. Жители собрали деньги на экспертизу, которая показала, что стены находятся в аварийном состоянии. Капремонт по плану был назначен только на 2041−2043 годы, но люди добились переноса на 2025 год. Однако работы так и не начались.
Тем временем состояние дома ухудшается. Появляются новые трещины. У одной из квартир трещина прошла вдоль кирпичной кладки на балконе — куски кирпичей могут упасть на прохожих. В другой квартире разрушается стена около окна. Жители переживают, что ограждения у входа не спасут людей, если часть здания рухнет.
В Фонде капремонта многоквартирных домов Нижегородской области пояснили, что работа по ускорению капремонта началась в 2025 году. Специалисты заключили договор на обследование фасада, но в процессе выяснилось, что нужно также проверить фундаменты и нагрузку на стены. Стоимость работ выросла, и фонд заключил контракт с другой компанией, которая провела полное обследование дома.
По результатам технического заключения основными причинами дефектов являются конструктивные недостатки наружных стен, в частности отсутствие гибких связей в трехслойной кладке. Проектная стоимость ремонта фасада составляет 70,8 миллиона рублей. В фонде заявили, что организована работа по подготовке торгово-закупочной процедуры и приняты все возможные меры для выполнения капремонта в максимально короткие сроки.
В мэрии Нижнего Новгорода сообщили, что вопросы по ремонту также находятся в работе у домоуправляющей компании, администрация района оказывает содействие. Проблемой жильцов заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, он поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.