На ПМЭФ рассказали о влиянии ИИ-технологий на развитие малого предпринимательства

По оценке Романова, предпринимателю достаточно тратить порядка 1−2 тыс. рублей в месяц, чтобы закрывать базовые задачи по созданию контента для привлечения клиентов и наладить простую и эффективную коммуникацию с ними. В дальнейшем компания планирует добавлять все больше сценариев, чтобы максимально удовлетворить потребности пользователей. Кроме того, доступ к разным нейросетям избавляет предпринимателя от риска блокировки проекта из-за привязки к одному вендору. В условиях глобальной конкуренции разработчиков из США, Китая и России это принципиально важно — работа идет напрямую, без VPN, дополнительных настроек и барьеров, как и полагается корпоративным сервисам.