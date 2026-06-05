Более 5,5 млрд рублей выделят на нижегородский общественный транспорт

Нижегородская область получит масштабную федеральную поддержку для комплексной модернизации общественного транспорта. Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, регион вошел в число субъектов РФ, которым Правительство России направит средства на обновление подвижного состава и развитие транспортной инфраструктуры.
Финансирование выделяется в рамках специальной программы поддержки регионов. В общей сложности Волгоградская, Курская, Нижегородская и Саратовская области получат 10,8 млрд рублей в течение трех лет. При этом более половины от этой суммы — свыше 5,5 млрд рублей — поступит в субъекты уже в 2026 году.
Выделенные федеральные средства планируется направить на приобретение современного пассажирского транспорта исключительно российского производства, включая автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы. Кроме того, финансирование позволит создать и модернизировать инфраструктуру, необходимую для их полноценной и безопасной эксплуатации. Данная работа соответствует стратегическим целям развития Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что льготы для строительства деловых центров подготовили нижегородские власти.