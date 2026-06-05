Более 5,5 млрд рублей выделят на нижегородский общественный транспорт

Финансирование выделяется в рамках специальной программы поддержки регионов. В общей сложности Волгоградская, Курская, Нижегородская и Саратовская области получат 10,8 млрд рублей в течение трех лет. При этом более половины от этой суммы — свыше 5,5 млрд рублей — поступит в субъекты уже в 2026 году.