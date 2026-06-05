Андрей Костин посоветовал хранить деньги на депозитах

При этом Андрей Костин предостерег новичков от вложений в акции и деривативы без должной подготовки. Он привел пример молодого человека, спрашивавшего о допуске к брокерским счетам с 14 лет, который признался, что уже торгует «со счета бабушки». Костин отметил, что рынок остается слишком волатильным и зависимым от геополитики, а большинству людей для спекуляций не хватает ни свободного времени, ни профессиональной экспертизы.