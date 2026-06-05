Юрист Полозов рассказал, законно ли проводить проверки газа в рабочее время

При этом нормативных требований, обязывающих газовые службы проводить проверки в вечернее время или в выходные дни, сегодня нет. Поэтому потребителям приходится подстраиваться под график специалистов и ожидать их визита в течение рабочего дня. Кроме того, случаются ситуации, когда жильцы остаются дома в назначенное время, но проверяющие так и не приходят.