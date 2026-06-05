Юрист Полозов рассказал, законно ли проводить проверки газа в рабочее время

Проверки внутриквартирного газового оборудования нередко вызывают недовольство жителей. Все из-за того, что осмотр зачастую назначают в рабочее время, из-за чего собственникам приходится отпрашиваться с работы и ждать специалистов дома. При этом отказ предоставить доступ в квартиру может привести к штрафу и даже отключению газа. Законно ли это, объяснил юрист и адвокат Андрей Полозов.
По словам эксперта, действующее законодательство обязывает жильцов обеспечивать доступ специалистов к газовому оборудованию для проведения проверок. При этом в этой сфере остается немало спорных вопросов, а судебная практика по ним пока практически отсутствует.
«Когда будут возникать споры и выноситься судебные решения, тогда появится большая ясность по этим вопросам», — отметил эксперт.
При этом нормативных требований, обязывающих газовые службы проводить проверки в вечернее время или в выходные дни, сегодня нет. Поэтому потребителям приходится подстраиваться под график специалистов и ожидать их визита в течение рабочего дня. Кроме того, случаются ситуации, когда жильцы остаются дома в назначенное время, но проверяющие так и не приходят.
Несмотря на возникающие неудобства, Андрей Полозов считает, что проходить проверки необходимо, поскольку они напрямую связаны с безопасностью жителей.
«Проверять оборудование надо, это наша безопасность. Наши временные и нервные потери не сравнятся со взрывом или отравлением угарным газом», — подчеркнул юрист.
Подробнее о том, что делать, если заливают соседи сверху, как поделить парковку во дворе и наказать соседа, который выбрасывает мусор из окон, читайте в эксклюзивном интервью Андрея Полозова на сайте pravda-nn.ru.