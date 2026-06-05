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Нижегородцам рассказали, законны ли цепочки и столбики на парковках у домов

Жители многоквартирных домов нередко пытаются закрепить за собой парковочные места во дворах.

Источник: Нижегородская правда

Жители многоквартирных домов нередко пытаются закрепить за собой парковочные места во дворах, устанавливая цепочки, столбики, старые автомобильные покрышки и другие ограждения. Однако такие действия противоречат законодательству, рассказал юрист и адвокат Андрей Полозов.

По его словам, придомовая территория относится к общему имуществу собственников, поэтому самовольно занимать её часть нельзя. Такие действия являются нарушением.

А получить официальное разрешение на подобные конструкции вряд ли получится.

«Администрация, скорее всего, не даст согласие на такое огораживание, потому что парковка должна соответствовать установленным нормативам», — пояснил Андрей Полозов.

Юрист отметил, что парковочные места должны представлять собой благоустроенную территорию с асфальтовым покрытием и бордюрным камнем. Самодельные ограждения этим требованиям не соответствуют.

Вместе с тем законодательство предусматривает возможность выделения мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого на асфальте может быть размещён соответствующий знак в установленном порядке.

Подробнее о том, что делать, если заливают соседи сверху, как поделить парковку во дворе и наказать соседа, который выбрасывает мусор из окон, читайте в эксклюзивном интервью Андрея Полозова на сайте pravda-nn.ru.