Причины альянса ВТБ и «Вайлдберрис» раскрыли на ПМЭФ

— Если сравнивать классические банки с маркетплейсами, то маркетплейс находится ближе в иерархии торговли человеческим счастьем, чем банк. И всё потенциальное противоречие, этот курс на столкновение, заложен не в программы лояльности, техники, скидки, а в глубинное противоречие: маркетплейсы — уже торговцы счастьем, а банки пока торговцы деньгами. А в деньгах счастья, как говорится, нет. Если посмотреть на стратегии классических банков, то понимаешь, что находящийся внутри человек чётко распознаёт, что там есть крик отчаяния: мы тоже, как классические банки, хотим торговать счастьем, хотели бы сделать этот скачок, — пояснил Дмитрий Пьянов.