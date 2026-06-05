Облвласти разрешили построить квартал многоквартирных жилых домов в Малиновке

Областные власти выдали разрешение на первый этап строительства квартала многоквартирных жилых домов в Малиновке Зеленоградского округа. Его получило ООО «СЗ “Малиновка”» 27 мая. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.
Строительство домов запланировано на участке с кадастровым номером 39:05:010602:2698, предназначенном под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Его уточненная площадь составляет 23 162 кв. м, а стоимость по кадастру — 45,1 млн руб. Разрешение будет действительно до 14 января 2029 года.
Согласно данным из открытых источников, ООО «СЗ “Малиновка”» действует с 26 января 2024 года. Компания работает в сфере заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Генеральным директором с 18 декабря 2025 года является Михалевский Алексей Викторович. Единственным собственником выступает юридическое лицо — ООО «Специализированный Застройщик “Куршская Ривьера”, владеющее 100% долей, что указывает на разделение функций управления и владения.
Компания «Куршская ривьера» получила землю для строительства микрорайона четырёхэтажных жилых домов и двух оздоровительных комплексов в пос. Малиновка в августе 2023 года. Инвестор также обещал построить социальную инфраструктуру — детский сад и детские площадки. Помимо этого, он обязался возвести улично-дорожную и инженерную сети, построить муниципальную парковку, благоустроить пляж с комфортной средой для маломобильных групп, построить безопасный переход через железнодорожные пути и муниципальную подъездную дорогу.
В феврале 2025 года стало известно, что строительство детского сада перенесли на четвёртый квартал 2029 года. Ранее этот срок значился 2027-м. Помимо детсада, инвестор перенёс срок строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с третьего квартала 2023-го на второй квартал 2032 года. Благоустройство пляжа с комфортной средой для маломобильных групп населения теперь планируют на четвёртый квартал 2028 года. При этом банный комплекс планируют возвести раньше — в первом квартале 2028-го вместо ранее заявленного третьего квартала 2030-го.