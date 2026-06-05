На ПМЭФ предложили привлекать восточных инвесторов для реализации индустриальных проектов

Для реализации крупных индустриальных проектов в России может быть востребован механизм инвестиционного партнерства с инвесторами из дружественных стран, в том числе из Азии, который позволит одновременно обеспечить финансирование проектов и гарантировать спрос на выпускаемую продукцию. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук на сессии «Новые индустриальные проекты: государство, технологии, капитал» на ПМЭФ — 2026.