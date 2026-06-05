Роботы, лимонад и цифровой орган: чем Челябинская область запомнилась на ПМЭФ‑2026

Промышленность, технологии, вкус и культура — на ПМЭФ-2026 Челябинская область сыграла на своем стенде настоящую симфонию. В экспозиции региона, словно в мелодию, слились искусство и роботизация. Южный Урал удивил гостей форума разработками, лимонадом, который в прошлом году оценил Владимир Путин, и амбициозным статусом «Культурная столица — 2027».
Главный технологический хит стенда — универсальный промышленный робот-манипулятор RusRobot RR6−6900. Его впервые представили публике. Производит новинку «Завод роботов» на базе Челябинского кузнечно-прессового завода. Шестиосевой манипулятор демонстрирует возможности региона в сфере промышленной робототехники. А это одно из приоритетных направлений, которое курирует лично губернатор Алексей Текслер.
«Завод роботов» — проект, который в феврале 2024 года открывал президент Владимир Путин. Проект реализовали в рекордные сроки. Сегодня предприятие выпускает манипуляторы разной грузоподъемности. В 2026 году завод планирует реализовать 1250 роботов.
Без внимания не осталась и продукция южноуральских производителей. Бренд натуральных лимонадов Lapochka Drinks на ПМЭФ-2026 представил основные вкусы в эксклюзивном дизайне. Этикетки баночек обыгрывают главные символы региона: озера Увильды и Тургояк, космическую символику «65-Поехали» и образы роботизации. Поговаривают, что в этом году гости форума только и говорили о местном безалкогольном рислинге.
В прошлом году Lapochka стал лауреатом третьего сезона всероссийского конкурса «Знай наших!» в номинации «Продукты питания». А на ПМЭФ-2025 лимонад произвел настоящий фурор. Владимир Путин лично оценил продукцию во время знакомства с достижениями российских брендов.
На стенде работает команда кофейни «Дело не в кофе». Они угощают гостей кофейными и чайными напитками в стилизованных чашках с достопримечательностями региона и в стилистике «Культурной столицы — 2027». Заведение, кстати, в прошлом году во время визита в областную столицу оценил дизайнер Артемий Лебедев.
А одеты бариста в футболки челябинского бренда одежды Wegood. Он является амбассадором проекта «Челябинск — культурная столица 2027».