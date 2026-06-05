Уровень безработицы упал до 1,1% в Нижегородской области по итогам года

Общий уровень безработицы в Нижегородской области зафиксирован на отметке 1,1%, причем 44,1% из этого числа лишились работы по собственному желанию. Самым популярным способом поиска вакансий среди нижегородцев стало обращение к родственникам и знакомым (85,9%), а каждый второй использовал для этого интернет. Кроме того, в регионе на 10% выросло число волонтеров — до 44 тысяч человек.