Уровень безработицы упал до 1,1% в Нижегородской области по итогам года

Численность рабочей силы в Нижегородской области среди граждан в возрасте 15 лет и старше составила 1639,9 тысячи человек. Как сообщили в пресс-службе Нижегородстата по результатам выборочного исследования за прошлый год, подавляющее большинство из них — более 1,62 миллиона жителей — были официально заняты в экономике региона.
Уровень занятости населения составил 63,2%, при этом среди мужчин этот показатель оказался заметно выше, чем среди женщин (72,5% против 55,9%). Аналитики отметили четкое гендерное разделение по отраслям: мужчины составляют 100% работников в сфере добычи полезных ископаемых и 87,9% в строительстве, тогда как женщины традиционно преобладают в здравоохранении (85,9%) и образовании (80,2%).
Общий уровень безработицы в Нижегородской области зафиксирован на отметке 1,1%, причем 44,1% из этого числа лишились работы по собственному желанию. Самым популярным способом поиска вакансий среди нижегородцев стало обращение к родственникам и знакомым (85,9%), а каждый второй использовал для этого интернет. Кроме того, в регионе на 10% выросло число волонтеров — до 44 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-5 лидеров по развитию ГЧП.