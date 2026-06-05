Западные санкции подорвали доверие к ВТО, заявил Путин

«Когда Запад проигрывать начал в конкурентной борьбе, то общие, универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали неинтересны, стали обременительными. В ход пошли односторонние ограничения и так называемые санкции. Тем самым западные страны фактически выключили механизм ВТО, подорвали доверие к этим институтам. А раз нет доверия, институт больше не работает должным образом», — сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.