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Вячеслав Федорищев рассказал о развитии кластера БАС в Самарской области

В самарском кластере беспилотных авиационных систем работают порядка 60 резидентов со всей страны.

Источник: Комсомольская правда

Два года назад Самарская область активно включилась в создание кластера беспилотных авиационных систем. За это время он сильно развился — там работают несколько десятков резидентов со всей страны. Об этом в открытой радиостудии «Комсомольской правды» на ПМЭФ-2026 рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Наш кластер очень сильно развился. У нас работают порядка 60 резидентов со всей страны. Это команды, которые делают двигатели, ИИ, проектируют из композиционных материалов более легкие решения для маневренности и т. д. То есть по всему спектру создания беспилотной технологии у нас есть молодые и гибкие команды предпринимателей с научным уклоном», — сказал глава региона.

Вячеслав Федорищев отметил, что по поручению президента России в Самарской области был создан университет беспилотных систем. В этом году будут выпущены первые магистры. Также был создан институт искусственного интеллекта. Он получил поддержку из федерального бюджета в 900 млн рублей.

«Работа у нас не останавливается, идет полным ходом. Уверен, всем, кто работает в периметре беспилотных технологий, будет интересно приехать к нам, познакомиться с инфраструктурой. А потом стать частью этой большой экосистемы поддержки развития беспилотного кластера», — сказал Вячеслав Федорищев.

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