Вячеслав Федорищев рассказал о развитии кластера БАС в Самарской области

«Наш кластер очень сильно развился. У нас работают порядка 60 резидентов со всей страны. Это команды, которые делают двигатели, ИИ, проектируют из композиционных материалов более легкие решения для маневренности и т. д. То есть по всему спектру создания беспилотной технологии у нас есть молодые и гибкие команды предпринимателей с научным уклоном», — сказал глава региона.