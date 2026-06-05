Вячеслав Федорищев рассказал о развитии кластера БАС в Самарской области

Два года назад Самарская область активно включилась в создание кластера беспилотных авиационных систем. За это время он сильно развился — там работают несколько десятков резидентов со всей страны. Об этом в открытой радиостудии «Комсомольской правды» на ПМЭФ-2026 рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Наш кластер очень сильно развился. У нас работают порядка 60 резидентов со всей страны. Это команды, которые делают двигатели, ИИ, проектируют из композиционных материалов более легкие решения для маневренности
Вячеслав Федорищев отметил, что по поручению президента России в Самарской области был создан университет беспилотных систем. В этом году будут выпущены первые магистры. Также был создан институт искусственного интеллекта. Он получил поддержку из федерального бюджета в 900 млн рублей.
«Работа у нас не останавливается, идет полным ходом. Уверен, всем, кто работает в периметре беспилотных технологий, будет интересно приехать к нам, познакомиться с инфраструктурой. А потом стать частью этой большой экосистемы поддержки развития беспилотного кластера», — сказал Вячеслав Федорищев.