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ВТБ и «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве

ВТБ и «Росатом» вместе займутся проектами для технологической независимости России.

Источник: Нижегородская правда

Банк ВТБ и госкорпорация «Росатом» договорились сообща развивать ключевые технологии, которые помогут снизить зависимость страны от импорта. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году. Подписи под документом поставили президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В рамках соглашения стороны планируют расширять взаимодействие при реализации перспективных инновационных проектов.

«Наше сотрудничество с “Росатомом” помогает усилить технологическую независимость и лидерство России в мировой энергетике. ВТБ последовательно инвестирует в развитие высокотехнологичных отраслей российской экономики. Мы рады, что в таких ответственных проектах нам доверяют как надежному партнеру, который стабильно обеспечивает необходимое финансирование, экспертизу и современное банковское обслуживание», — отметил Андрей Костин.

«Сегодня “Росатом” является активным участником большой общенациональной работы по укреплению суверенитета России в различных технологических областях. Для реализации сложных высокотехнологичных проектов, безусловно, необходимы надежные финансовые партнеры. Уверен, что наше партнерство с ВТБ позволит достичь результатов, которыми будет гордиться вся страна», — отметил Алексей Лихачев.

Таким образом, ВТБ выступает не только кредитором, но и экспертным финансовым партнером, который поможет структурировать и реализовать проекты «Росатома» в сфере технологического суверенитета. Соглашение подтверждает курс обеих сторон на долгосрочное развитие отечественной науки и промышленности в стратегически важных отраслях.

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