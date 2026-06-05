В Калининградской области назвали размер среднемесячной зарплаты в марте

В Калининградской области среднемесячная номинальная зарплата работников в марте составила 82 018,9 ₽ За год она выросла на 11,1%, а за месяц увеличилась на 5,8%. Такие данные приводит Калининградстат.
«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в марте 2026 года составила 103,8% к уровню марта 2025 года и 105,1% — к уровню февраля 2026 года», — добавляет Калининградстат.
Самые высокие зарплаты в марте традиционно получали сотрудники, занятые финансовой и страховой деятельностью — 156 628,6 ₽, что на 97,1% выше среднего уровня по области. Высокий уровень оплаты труда также зафиксировали у специалистов в сфере информации и связи (112,4 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (109,1 тыс. руб.), а также у работников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (97,8 тыс.).
Напомним, что, по данным Калининградстата, в декабре 2025 года среднемесячная номинальная зарплата составляла 102 668 ₽, а в январе 2026-го — 78 854 ₽ В феврале она снизилась до 76 016,7 ₽