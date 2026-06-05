В Калининградской области назвали размер среднемесячной зарплаты в марте

Самые высокие зарплаты в марте традиционно получали сотрудники, занятые финансовой и страховой деятельностью — 156 628,6 ₽, что на 97,1% выше среднего уровня по области. Высокий уровень оплаты труда также зафиксировали у специалистов в сфере информации и связи (112,4 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (109,1 тыс. руб.), а также у работников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (97,8 тыс.).