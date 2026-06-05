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Путин: переезд крупных госкомпаний из Москвы не повредит

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обратился к мэру Москвы Сергею Собянину, отметив, что переезд крупных государственных компаний из столицы в регионы не нанесет ущерба городу.

«Напомню, что мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах Федерации, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места. Сергей Семенович, столице это не повредит», — сказал Путин.

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