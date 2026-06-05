Путин: переезд крупных госкомпаний из Москвы не повредит

«Напомню, что мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах Федерации, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места. Сергей Семенович, столице это не повредит», — сказал Путин.