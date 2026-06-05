Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вячеслав Федорищев: «АВТОВАЗ — это основа промышленности Самарской области»

Губернатор Самарской области рассказал о локализации производства на тольяттинском автозаводе.

Источник: Комсомольская правда

Два года назад перед тольяттинским АВТОВАЗом поставили задачу достичь глубокой локализации для достижения технологического суверенитета в автопроме. Удалось ли это сделать, в интервью «Комсомольской правде» на ПМЭФ-2026 рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Вопрос локализации на предприятии не стоит. Почему? Потому что там был создан полный цикл производства автомобилей еще в 70-е годы. И нет ни одного производства в России, которое было бы более локализованным. Другое дело, что есть важные элементы создания автомобильной промышленности, такие как автокомпонентная база, электроника, в которых сейчас не имеем лучших отечественных решений и покупаем зарубежные», — сказал глава региона.

По словам Вячеслава Федорищева, несмотря на определенные экономические сложности, тольяттинский автозавод является основой промышленности Самарской области:

«АВТОВАЗ — это 40-тысячный коллектив, коллектив очень сильный, крепкий, который работает для того, чтобы наши автомобили были и конкурентоспособны и по-настоящему удобны для наших жителей. Я абсолютно ответственно заявляю, что продукция АВТОВАЗа была, есть и будет. Хорошая, отечественная», — подчеркнул губернатор.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше