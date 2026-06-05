Вячеслав Федорищев: «АВТОВАЗ — это основа промышленности Самарской области»

«Вопрос локализации на предприятии не стоит. Почему? Потому что там был создан полный цикл производства автомобилей еще в 70-е годы. И нет ни одного производства в России, которое было бы более локализованным. Другое дело, что есть важные элементы создания автомобильной промышленности, такие как автокомпонентная база, электроника, в которых сейчас не имеем лучших отечественных решений и покупаем зарубежные», — сказал глава региона.