Путин рассказал, какие транспортные сферы нужно развивать

«Мы должны обязательно наращивать связи с зарубежными партнерами, выстраивать кооперацию, продвигать трансграничные проекты. Мы, безусловно, продолжим реализовывать планы по расширению возможностей автомобильных и железных дорог, в том числе именно на основе отечественных технологий будем развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей», — сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.