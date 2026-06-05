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Путин рассказал, какие транспортные сферы нужно развивать

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026 рассказал, какие транспортные сферы нужно развивать.

«Мы должны обязательно наращивать связи с зарубежными партнерами, выстраивать кооперацию, продвигать трансграничные проекты. Мы, безусловно, продолжим реализовывать планы по расширению возможностей автомобильных и железных дорог, в том числе именно на основе отечественных технологий будем развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей», — сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.

Глава государства отметил, что пилотный проект в сети высокоскоростных железнодорожных магистралей — трасса Москва-Петербург.

«Также имею в виду наращивание мощности морских портов и трансарктического транспортного коридора, как глобальные артерии. Будем развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить танкеры и другие суда разного класса», — добавил президент РФ.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия ставит задачу войти в первую десятку стран по совокупному дедвейту торгового флота.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.