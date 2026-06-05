Владимир Путин отметил Волгоградскую область за улучшение инвестклимата

5 июня в Санкт-Петербурге началось пленарное заседание ПМЭФ-2026 с участием президента Владимира Путина, руководителей Узбекистана, Танзании, зампреда КНР и министра энергетики Саудовской Аравии. Мероприятие открыло выступление главы государства, в котором он рассказал об экономических успехах России, а также улучшению инвестиционного климата. Среди отмеченных регионов, ставших драйвером улучшения инвестклимата страны, оказалась Волгоградская область.