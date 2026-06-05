Банк России внес в «черный список» нелегальную скупку из Калача-на-Дону

Кроме того, имущество, переданное нелегалам, как правило, не страхуется, в то время как для ломбардов, действующих легально, это обязательное требование. При этом выплата денег при продаже вещи не гарантирована, легальные же ломбарды обязаны вернуть разницу между суммой реализации невостребованной вещи и суммой обязательств потребителя, если вырученная сумма превышает сумму ее оценки.