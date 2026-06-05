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Власти сказали, что будет с овощами, фруктами и рыбой из недружественных стран в Беларуси

Что будет с овощами, фруктами и рыбой из недружественных стран в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Наталья Шевцова сказала, какие планы у республики по овощам, фруктам и рыбе из недружественных стран. Об этом она заявила в рамках Петербургского международного экономического форума, пишет БелТА.

По словам специалиста, страна сделала существенный акцент на импортозамещении. А вот какие планы Беларуси на пятилетку:

«Мы планируем в принципе заместить уровень объема поставки овощей и фруктов из недружественных нам стран, продукции рыбохозяйственной деятельности, рыбной продукции производством на внутреннем рынке и поставками из дружественных нам стран».

Также перед белорусскими сельхозпроизводителями стоит план роста экспорта в названный период с упором на высокомаржинальные продукты, эффективность производства, глубокую переработку, генетику, селекцию, новые направления ветеринарии.

При этом торговые потоки перенастроились с Запада на Восток и Юг с кратным увеличением поставок продовольствия в Китай, страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии.