Власти сказали, что будет с овощами, фруктами и рыбой из недружественных стран в Беларуси

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Наталья Шевцова сказала, какие планы у республики по овощам, фруктам и рыбе из недружественных стран. Об этом она заявила в рамках Петербургского международного экономического форума, пишет БелТА.
По словам специалиста, страна сделала существенный акцент на импортозамещении. А вот какие планы Беларуси на пятилетку:
«Мы планируем в принципе заместить уровень объема поставки овощей и фруктов из недружественных нам стран, продукции рыбохозяйственной деятельности, рыбной продукции производством на внутреннем рынке и поставками из дружественных нам стран».
Также перед белорусскими сельхозпроизводителями стоит план роста экспорта в названный период с упором на высокомаржинальные продукты, эффективность производства, глубокую переработку, генетику, селекцию, новые направления ветеринарии.
При этом торговые потоки перенастроились с Запада на Восток и Юг с кратным увеличением поставок продовольствия в Китай, страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии.