Власти сказали, что будет с овощами, фруктами и рыбой из недружественных стран в Беларуси

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Наталья Шевцова сказала, какие планы у республики по овощам, фруктам и рыбе из недружественных стран. Об этом она заявила в рамках Петербургского международного экономического форума, пишет БелТА.