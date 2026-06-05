Министр финансов Силуанов объяснил, почему нельзя бесконтрольно печатать деньги

«А мы, если больше тратим, мы больше денег в экономику вкладываем. Больше денег в экономику — это хорошо, но есть определенные пределы объема товаров, которые производятся этой экономикой. Поэтому если денег больше, чем товаров, цены начинают расти, а это нехорошо», — отметил Силуанов.