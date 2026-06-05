Министр финансов Силуанов объяснил, почему нельзя бесконтрольно печатать деньги

«Чем больше выпускаешь, тем быстрее растут цены», — объяснил министр финансов России Антон Силуанов, отвечая на вопрос, почему нельзя бесконтрольно печатать деньги в Блогерской студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме.
Министр отметил, что всем хотелось бы иметь больше денег, однако дополнительная эмиссия приводит к ускорению инфляции. По его словам, Центральный банк удерживает высокие ставки, из‑за чего Минфину приходится устанавливать определённые рамки для бюджета.
Антон Силуанов подчеркнул, что Минфин и Центробанк действуют согласованно. Он пояснил, что если государство начнёт тратить больше средств, регулятор оперативно отреагирует повышением ключевой ставки, поскольку его задача — борьба с инфляцией.
«А мы, если больше тратим, мы больше денег в экономику вкладываем. Больше денег в экономику — это хорошо, но есть определенные пределы объема товаров, которые производятся этой экономикой. Поэтому если денег больше, чем товаров, цены начинают расти, а это нехорошо», — отметил Силуанов.
Также глава Минфина разъяснил суть ключевой ставки простыми словами. Он напомнил, что по состоянию на 5 июня она составляет 14,5%, и пояснил, что ключевая ставка — это стоимость денег в экономике, которую определяет Центральный банк.
Отвечая на вопрос об идеальном уровне ключевой ставки, Силуанов отметил, что она должна быть однозначной, а не двузначной.