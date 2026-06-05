Розничные продажи вин в бутылках снижаются

При этом аналитики WineRetail фиксирует рост спроса на вино в альтернативной таре. Так, натуральные розничные продажи такой продукции в мини бутылках выросли на 4%, в жестяной банки — на 7%, мягкой упаковке — на 8%. По мнению Александра Ставцева, подобная динамика обусловлена прямой реакцией граждан на рост цен на вино. Из-за снижения покупательской способности населения, многие потребители просто переключаются на более мелкий формат в вине, поясняет он.