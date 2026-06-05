Путин заявил о снижении зависимости России от нефтегазовых доходов

По данным Минфина России, нефтегазовые доходы федерального бюджета составили в мае 679 млрд руб. Это на 26% меньше месяц к месяцу и на 32,5% больше год к году. За январь—май они составили 2,98 трлн руб., то есть на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.