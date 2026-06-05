Сбер представил быструю и защищенную версию ИИ-ассистента разработчика — GigaCode CLI

«Наши внутренние тесты показали, что использование CLI в GigaCode повышает производительность инженеров на 30−70% в зависимости от их задач. Глобально уменьшаются затраченные человеко-часы и растет качество ПО за счет лучшей проверки кода и поиска уязвимостей. Развитие GigaCode, расширение его функциональности и дальнейшая интеграция в разработку на стороне клиентов позволяет не просто автоматизировать задачи заказчиков, а кардинально сократить время вывода продуктов на рынок, обеспечить безопасность кода и совершить качественный скачок в трансформации всей ИТ-инфраструктуры».