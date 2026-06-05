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ЦБ изменил порядок расчета официального курса евро к рублю

Банк России (ЦБ) будет с 8 июня рассчитывать официальный курс евро к рублю на основании курса доллара к рублю и курса евро к доллару. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России (ЦБ) будет с 8 июня рассчитывать официальный курс евро к рублю на основании курса доллара к рублю и курса евро к доллару. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Курс будет устанавливаться по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день. Порядок расчета меняют из-за низких оборотов по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке — это снижает репрезентативность ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций.

При этом курс доллара по-прежнему будет рассчитываться на основе отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке. Центробанк установил следующие курсы валют на 6 июня: доллар (73,4 ₽), евро (85,5 ₽), юань (10,8 ₽).