ЦБ изменил порядок расчета официального курса евро к рублю

Курс будет устанавливаться по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день. Порядок расчета меняют из-за низких оборотов по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке — это снижает репрезентативность ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций.