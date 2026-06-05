Гендиректор «Аэрофлота» исключил переезд компании из Москвы в регионы

Гендиректор РЖД Олег Белозеров допустил перенос некоторых «дочек» компании в Доброград Владимирской области. «Возможно, небольшая часть как раз будет перемещаться, где можно было бы создать специальные условия для развития», — сказал он ТАСС во время Петербургского международного экономического форума. Сроки переезда неизвестны, добавил господин Белозеров.