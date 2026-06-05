Аузан назвал мощный фактор экономического успеха

Самореализация и установка «на такое отношение, которое заставляет человека быть самостоятельным» также способствуют устойчивому экономическому успеху, но при этом есть «разные варианты движения» к нему, отметил Аузан: «Есть страны с достаточно традиционными ценностями, которые, однако, нажимают на педаль самореализации. Это Восточная Азия, например, хотя и там идет сдвиг в сторону ценностей более модернистских. А есть страны, которые больше рассчитаны на ценности модерна и даже постмодерна, но при этом у них это может быть важнее, чем ценности выживания».