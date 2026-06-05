Аузан назвал мощный фактор экономического успеха

Доверие к большинству людей — мощный фактор, влияющий на экономических успех, рассказал в своей лекции на Радио РБК декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан.
Аузан отметил, что речь идет о так называемом обобщенном доверии, то есть о «положительном ответе на вопрос, можно ли доверять большинству людей». Этот фактор долгое время не попадал в поле зрения исследователей, указал он.
«Подозрение, что этот фактор важен, было, конечно, и раньше. Скажем, перед японским экономическим чудом, перед немецким экономическим чудом происходил рост доверия друг к другу, причем доверия разных групп», — рассказал Аузан, добавив, что, как заметил американский экономист Мансур Олсон, «перед экономическим чудом, предвестником экономического чуда, является значительный рост доверия».
Однако доказательство важности фактора доверия в экономическом успехе приводится уже в исследованиях XXI века, уточнил декан.
Самореализация и установка «на такое отношение, которое заставляет человека быть самостоятельным» также способствуют устойчивому экономическому успеху, но при этом есть «разные варианты движения» к нему, отметил Аузан: «Есть страны с достаточно традиционными ценностями, которые, однако, нажимают на педаль самореализации. Это Восточная Азия, например, хотя и там идет сдвиг в сторону ценностей более модернистских. А есть страны, которые больше рассчитаны на ценности модерна и даже постмодерна, но при этом у них это может быть важнее, чем ценности выживания».
В предыдущих лекциях Аузан затронул вопросы вызова, который человечеству бросают транформация искусственного интеллекта и развитие технологий. Экономист отметил, что важно помнить о потенциальных опасностях и расставлять приоритеты.
Кроме того, на лекциях декана экономического факультета МГУ поднимались вопросы о факторах экономического роста и влияния ИИ на образование. В частности, Аузан рассказал о «парадоксе Сперанского» в экономике России — разрыве в качестве экономических институтов и человеческого потенциала страны, а также предупредил об угрозе «обнуления» образования из-за развития нейросетей.
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