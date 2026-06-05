Индустриальные девелоперы начали беречь ресурсы в условиях ограничений

Рынок отказывается от логики минимальной цены в пользу надежности подрядчика. Спикеры считают, что риски нельзя перекладывать на одного участника. Выходом может стать модель «Открытая книга» и долгосрочные сбалансированные контракты на 5 лет, что повысит предсказуемость инвестиций, отмечают они.