«Т Плюс» не выплатит дивиденды за 2025 год

«Т Плюс» объединяет электрогенерирующие активы «Реновы» Виктора Вексельберга, а также другие газовые и коммунальные активы. Под управлением компании находится 54 электростанции, более 400 котельных и более 18 тыс. км тепловых сетей. Ежегодно «Т Плюс» вырабатывает и передает потребителям более 100 млн Гкал тепла и 50 млрд кВт•ч электроэнергии.