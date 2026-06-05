Шохин предложил зафиксировать минимум на три года порог выручки для уплаты НДС

Президент России Владимир Путин предложил отложить снижение порога выручки бизнеса, до достижения которого компании могут не платить НДС. Сейчас он установлен на уровне 20 млн руб. Изначально предполагалось, что в 2027 году он будет снижен до 15 млн руб., в 2028 году — до 10 млн руб.