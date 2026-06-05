Россияне могут получать две пенсии одновременно: кому положены две выплаты

Балынин напомнил, что вторая пенсия приходит без учёта фиксированной выплаты (9 584 рубля), но на неё распространяются ежегодные индексации. В 2026 году для работавших в 2025 году пенсионеров страховые пенсии уже повышали в январе, а в августе ждёт доплата за прошлогодние коэффициенты. Экономист подчеркнул, что обе пенсии индексируются автоматически и выплачиваются ежемесячно.