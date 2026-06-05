ВЦИОМ оценил вклад «серебряной экономики» в ВВП России в 5−7 трлн рублей

«Это не расходы на старость, это инвестиции в активность, вложения в человеческий капитал, в городскую экономику, в серебряную экономику города», — сказал господин Абрамов. По его словам, долголетие в России перестает восприниматься как «дожитие» и становится новой социальной нормой. Согласно приведенным им данным, начало старости в массовом представлении россиян приходится примерно на 62 года, ожидаемая продолжительность жизни — 79 лет, а желаемая — 85 лет.