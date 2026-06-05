Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ изменил порядок расчета официального курса евро к рублю

ЦБ с 8 июня будет рассчитывать курс евро к рублю на основе курса доллара.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю, сообщил регулятор.

Так, с 8 июня ЦБ будет рассчитывать курс евро к рублю на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка на момент 15:30 мск текущего рабочего дня.

Отмечается, что причиной стал низкий оборот по паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, что снижает репрезентативность прямого расчета на основе фактических конверсионных операций.

При этом, пояснил регулятор, курс доллара к рублю продолжит рассчитываться в соответствии с данными отчетности кредитных организаций и по результатам операций на внебиржевом рынке.

ЦБ обычно публикует официальные курсы валют на своем сайте до 18:00 мск.