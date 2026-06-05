Краснодарский край и Санкт-Петербург расширят партнерство в ближайшие пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Краснодарский край и Санкт-Петербург в ближайшие пять лет расширят партнерство по всем приоритетным направлениям. Соответствующее соглашение подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщается на сайте администрации края.
Отмечается, что документ предусматривает расширение партнерства между Кубанью и Санкт-Петербургом в следующие пять лет.
«Прежде всего, хочу поблагодарить за традиционно высочайший уровень организации такого масштабного делового события, как Петербургский международный экономический форум. Эта площадка в очередной раз показала, насколько огромный потенциал у России в самых разных областях. Но главное — форум демонстрирует, что наша страна сильна регионами и людьми. Краснодарский край — лидер юга России, Санкт-Петербург — Северная столица. Как крупнейшие туристические центры страны, которые суммарно принимают более 30 миллионов гостей в год, мы будем способствовать развитию внутреннего туризма. Нам предстоит придать дополнительный импульс торгово-экономическим контактам, повышению инвестиционной активности двух регионов, росту предпринимательства. В следующие пять лет мы будем расширять партнерство по всем приоритетным направлениям», — цитирует пресс-служба Вениамина Кондратьева.
В свою очередь, Беглов отметил, что форум в Санкт-Петербурге дает возможность регионам России повышать инвестиционную привлекательность и развивать контакты.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.