Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краснодарский край и Санкт-Петербург расширят партнерство в ближайшие пять лет

Соответствующее соглашение подписали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Петербурга Александр Беглов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Краснодарский край и Санкт-Петербург в ближайшие пять лет расширят партнерство по всем приоритетным направлениям. Соответствующее соглашение подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщается на сайте администрации края.

Отмечается, что документ предусматривает расширение партнерства между Кубанью и Санкт-Петербургом в следующие пять лет.

«Прежде всего, хочу поблагодарить за традиционно высочайший уровень организации такого масштабного делового события, как Петербургский международный экономический форум. Эта площадка в очередной раз показала, насколько огромный потенциал у России в самых разных областях. Но главное — форум демонстрирует, что наша страна сильна регионами и людьми. Краснодарский край — лидер юга России, Санкт-Петербург — Северная столица. Как крупнейшие туристические центры страны, которые суммарно принимают более 30 миллионов гостей в год, мы будем способствовать развитию внутреннего туризма. Нам предстоит придать дополнительный импульс торгово-экономическим контактам, повышению инвестиционной активности двух регионов, росту предпринимательства. В следующие пять лет мы будем расширять партнерство по всем приоритетным направлениям», — цитирует пресс-служба Вениамина Кондратьева.

В свою очередь, Беглов отметил, что форум в Санкт-Петербурге дает возможность регионам России повышать инвестиционную привлекательность и развивать контакты.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше