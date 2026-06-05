Краснодарский край и Санкт-Петербург расширят партнерство в ближайшие пять лет

«Прежде всего, хочу поблагодарить за традиционно высочайший уровень организации такого масштабного делового события, как Петербургский международный экономический форум. Эта площадка в очередной раз показала, насколько огромный потенциал у России в самых разных областях. Но главное — форум демонстрирует, что наша страна сильна регионами и людьми. Краснодарский край — лидер юга России, Санкт-Петербург — Северная столица. Как крупнейшие туристические центры страны, которые суммарно принимают более 30 миллионов гостей в год, мы будем способствовать развитию внутреннего туризма. Нам предстоит придать дополнительный импульс торгово-экономическим контактам, повышению инвестиционной активности двух регионов, росту предпринимательства. В следующие пять лет мы будем расширять партнерство по всем приоритетным направлениям», — цитирует пресс-служба Вениамина Кондратьева.