S&P Dow Jones заблокировала включение акций Space X в S&P 500

Ожидается, что SpaceX продаст 555,6 млн акций, что позволит ей привлечь $75 млрд. Так компания хочет получить оценку в $1,75 трлн и войти в десятку наиболее дорогих компаний на американских биржах. Согласно правилам S&P Dow Jones Indices, для вхождения в индекс SpaceX должна получить прибыль не только за последний квартал, но и за последние четыре квартала. Компания получила убыток по итогам первого квартала 2026 года.