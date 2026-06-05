Матвиенко назвала речь Путина на ПМЭФ выступлением мирового лидера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — это речь мирового лидера. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко в беседе с «Вестями» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Полагаю, что это [выступление Путина] было выступление мирового лидера. Такой тщательный анализ состояния мировой экономики с цифрами, с фактами и видение архитектуры мировой экономики сегодня и на будущее. По-моему, акценты все расставлены. И, конечно же, что касается внутренней нашей повестки, он дал объективную оценку. И, безусловно, несколько предложений конкретных внесено, в частности в защиту малого и среднего бизнеса. Перенос крупных корпораций в регионы — это тоже очень правильное решение», — сказала Матвиенко.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.