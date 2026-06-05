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Матвиенко назвала речь Путина на ПМЭФ выступлением мирового лидера

Председатель Совфеда отметила, что президент России привел тщательный анализ состояния мировой экономики с цифрами и фактами.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — это речь мирового лидера. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко в беседе с «Вестями» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Полагаю, что это [выступление Путина] было выступление мирового лидера. Такой тщательный анализ состояния мировой экономики с цифрами, с фактами и видение архитектуры мировой экономики сегодня и на будущее. По-моему, акценты все расставлены. И, конечно же, что касается внутренней нашей повестки, он дал объективную оценку. И, безусловно, несколько предложений конкретных внесено, в частности в защиту малого и среднего бизнеса. Перенос крупных корпораций в регионы — это тоже очень правильное решение», — сказала Матвиенко.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

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