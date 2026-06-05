Минпромторг видит восстановление спроса на авторынке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ видит восстановление спроса на автокредитование, растет и средний чек. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях ПМЭФ.
«Мы видим восстановление, во-первых, спроса на автокредитование, во-вторых, у нас растет средний чек. У нас позитивная динамика. Спрос растет», — сказал он.
По словам министра, рынок в целом проходит оживление: развиваются традиционные производители и те, которые локализуются совместно с китайскими партнерами, также виден прирост по собираемости импортного утильсбора.
Почти 52 тыс. автомобилей было продано в России с начала года по программе льготного автокредитования, объем предоставленных скидок составил 20,1 млрд рублей, сообщали в Минпромторге РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.