«Кредиты станут дешевле»: что ждут от решения ЦБ 19 июня

Волгоград, как и другие регионы страны, могут столкнуться с изменением условий по кредитам и банковским вкладам уже после заседания ЦБ 19 июня 2026 года.
Сейчас ключевая ставка составляет 14,5% годовых. Опрошенные автором материала аналитики ожидают ее снижения до 14%. На конец мая годовая инфляция оценивалась в 5,36%, а средние ставки по краткосрочным вкладам достигали 13,8%, по долгосрочным — около 11%.
«Кредиты могут подешеветь, но банки сразу снизят ставки по вкладам», — говорится в опубликованном «Ура.ру» прогнозе. Эксперты также считают, что при дальнейшем снижении ставки доходность новых депозитов будет уменьшаться.
Эксперты дают подсказки: если срок вашего вклада заканчивается в ближайшие один-два месяца, стоит заранее уточнить условия продления в своем банке. Тем, кто планирует крупную покупку — квартиру или автомобиль, — специалисты советуют дождаться решения ЦБ 19 июня и только после этого оценивать условия кредитования и размер будущих платежей.
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