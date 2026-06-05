«Кредиты станут дешевле»: что ждут от решения ЦБ 19 июня

Эксперты дают подсказки: если срок вашего вклада заканчивается в ближайшие один-два месяца, стоит заранее уточнить условия продления в своем банке. Тем, кто планирует крупную покупку — квартиру или автомобиль, — специалисты советуют дождаться решения ЦБ 19 июня и только после этого оценивать условия кредитования и размер будущих платежей.