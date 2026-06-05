Центробанк РФ изменил правила расчета курса евро к рублю

Теперь курс евро будет определяться на основе двух показателей: курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центробанка по состоянию на 15:30 мск текущего рабочего дня. Причиной изменений стал низкий торговый оборот по паре рубль-евро на внутреннем валютном рынке. Это, в свою очередь, делает прямой расчет на основе реальных конверсионных операций недостаточно репрезентативным. Нововведения начнут работать с 8 июня.