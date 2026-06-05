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Центробанк РФ изменил правила расчета курса евро к рублю

Правила расчета курса евро к рублю в РФ изменили из-за низкого торгового оборота по паре рубль-евро.

Источник: Комсомольская правда

Центробанк России изменил правила расчета официального курса евро к рублю. Об этом сообщил сам регулятор.

Теперь курс евро будет определяться на основе двух показателей: курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центробанка по состоянию на 15:30 мск текущего рабочего дня. Причиной изменений стал низкий торговый оборот по паре рубль-евро на внутреннем валютном рынке. Это, в свою очередь, делает прямой расчет на основе реальных конверсионных операций недостаточно репрезентативным. Нововведения начнут работать с 8 июня.

Курс доллара к рублю при этом сохранит прежний порядок расчета. Процесс будет проводиться на основе отчетности кредитных организаций и данных внебиржевого рынка.

Ранее вице-премьер России Александр Новак спрогнозировал замедление роста цен в государстве в 2027 году. Согласно его оценкам, уже в следующем году инфляции может снизиться до 4 процентов.

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